Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию стартуют сегодня, 11 сентября. Открывать программу мероприятия на ледовой арене «Трактор» будет ритмический танец, его начало запланировано на 12:00 по московскому времени.

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Открывать первую разминку будут Анжелика Абашкина и Павел Дрозд, после них выступят Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Диана Дэвис/Глеб Смолкин и Аннабель Морозов/Андрей Багин.

Во вторую группу участников попали Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Закрывать ритм-танец будут Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.