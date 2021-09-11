Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо, возможно, примут участие в предстоящих матчах с «Ахматом» и «Челси». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо на своей странице в «Твиттере».
Источник утверждает, что Бразильская конфедерация футбола обратилась в ФИФА с просьбой отменить наказание для игроков, которые были отозваны «Зенитом» из расположения национальной команды накануне отборочного матча ЧМ-2022.
Напомним, «Зенит» отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии, так как они находились в красной ковидной зоне. В связи с этим они бы не смогли принять участие в матче с «Челси» в Лиге чемпионов в Лондоне, так как по британским законам им бы пришлось уйти на обязательный карантин. Однако вчера появилась информация, что футболисты, прибывшие из красной зоны, смогут попасть на территорию Англии без отсидки карантина.
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