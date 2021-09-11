Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал ситуацию с возможным обменом российского форварда Владимира Тарасенко.

Ранее сам игрок выразил желание покинуть команду. Сообщалось, что в его обмене могут принять участие сразу три клуба НХЛ.

«Я ожидаю, что Влади будет играть за нас, и намерен относиться к нему как к любому другому хоккеисту. У него всегда была определённая роль в команде. Мы разберёмся со всем между собой и будем двигаться дальше», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, действующее соглашение, по которому россиянин получает 7,5 миллионов долларов, рассчитано еще на два года.

За последние два сезона Тарасенко сыграл всего 34 матча в регулярке НХЛ, так как его преследует травма плеча. С конца сезона-2017/18 Владимир перенес уже три операции. Сам хоккеист говорил, что хотел бы покинуть «Сент-Луис» из-за недоверия к медицинскому штабу.