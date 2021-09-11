На автодроме «Монца» в Италии продолжается 14-й этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 11 сентября, состоится вторая свободная практика, начало запланировано на 13:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Напомним, что гоночный уик-энд в Монце проходит по новым правилам. Второй раз в нынешнем сезоне будет проведена спринтерская гонка. Формат этапа Гран-при выглядит следующим образом: в пятницу проходят первая тренировка и квалификация на спринт, в субботу — вторая тренировка и спринт, в воскресенье — гонка, стартовая решетка которой формируется по итогам спринта.

Лучший результат в квалификации, состоявшейся накануне, показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Он первым стартует в спринте.