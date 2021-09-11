В мужской сборной России по волейболу произошла замена перед стартом плей-офф. Как сообщает «БО Спорт», расположение команды покинул диагональный Кирилл Клец, получивший травму на одной из тренировок.

Вместо него в лагерь сборной вызван Максим Жигалов из «Динамо-ЛО», который на этой неделе принимал участие в матчах предварительного этапа Кубка России в Москве.

Напомним, что сегодня, 11 сентября, сборная России сыграет с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч будет проходить в польском Гданьске и начнется в 18:30 мск. Победившая команда выйдет в четвертьфинал, где встретится либо с Польшей, либо с Финляндией.