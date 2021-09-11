Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча с россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата США.

«Я иду за четвертым US Open. Больше ни о чем не думаю. Остался всего один матч. Отнесусь к нему так, будто он последний в моей карьере», — сказал Джокович.

Напомним, в полуфинале турнира Джокович в пяти сетах одолел немца Александра Зверева, матч длился 3,5 часа. Медведев в трех партиях выбил канадца Феликса Оже-Альяссима.

Финальный матч состоится в воскресенье, 12 сентября, и начнется в 23:00 по московскому времени. Примечательно, что Джокович и Медведев в нынешнем сезоне уже встречались в финале турнира «Большого шлема», это произошло в феврале на Australian Open. Тогда победу одержал сербский теннисист.