Полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо смогут принять участие в предстоящих матчах с «Ахматом» и «Челси». Петербургский клуб подтвердил, что ФИФА сняла наказание с игроков.

«Малком и Клаудиньо смогут принять участие в ближайших матчах сине-бело-голубых. 11 сентября в клуб было направлено официальное письмо ФИФА, в котором сообщается об этом решении», — пишет пресс-служба «Зенита».

Петербургский клуб поблагодарил РФС, УЕФА и ФИФА за содействие, а Бразильскую конфедерацию футбола — за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение.

Напомним, что футболисты получили отстранение от футбола на пять дней в связи с тем, что «Зенит» отозвал их из сборной Бразилии накануне отборочного матча ЧМ-2022. Если бы наказание осталось в силе, игроки пропустили бы сегодняшний матч с «Ахматом» в РПЛ и встречу Лиги чемпионов с «Челси» 14 сентября.