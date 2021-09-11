Мужская сборная России по волейболу сыграет с командой Украины в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч будет проходить в Гданьске (Польша) на «Эрго Арене» сегодня, 11 сентября, и начнется в 18:30 по московскому времени.

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Перед матчем в российской команде произошла вынужденная замена: на одной из тренировок травму получил диагональный Кирилл Клец. Вместо него в расположение сборной вызван Максим Жигалов из «Динамо-ЛО».

Напомним, подопечные Туомаса Саммельвуо заняли второе место в турнирной таблице группы С, выиграв четыре матча из пяти. Украинские волейболисты стали третьими в группе А. В их активе победы над Грецией, Португалией (обе — на тай-брейке) и Бельгией, в пассиве — поражения от Сербии и Польши.