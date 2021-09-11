Российский пилот Формулы-2 Роберт Шварцман лишился места на подиуме в первой спринтерской гонке на этапе Гран-при в Монце (Италия).

Гонщик поднялся с 12-го места на третье, но за обгон по обочине получил пять штрафных секунд и стал шестым.

Победу одержал французский пилот Тео Пуршер, выступающий за команду ART Grand Prix. Вторым финишировал Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing), третьим — Кристиан Лундгор (ART Grand Prix). Лидером чемпионата является Оскар Пиастри, который в сегодняшней гонке стал четвертым.

Вторая гонка в Монце состоится сегодня, 11 сентября, и начнется в 15:45 по московскому времени. Третью гонку пилоты проведут в воскресенье в 11:25.