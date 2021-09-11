Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Даниил Медведев сразятся в финале Открытого чемпионата США. Накануне встречи букмекеры определили фаворита в борьбе за трофей.

По мнению экспертов, победителем турнира станет Джокович: на его успех можно поставить с коэффициентом 1.40. Если выиграет Медведев, сыграет ставка за 3.00.

Аналитики предполагают, что игра продлится четыре сета: на тотал больше 3,5 сетов предлагается ставить за 1.49, на меньше — за 2.50.

Финальный матч состоится в воскресенье, 12 сентября, и начнется в 23:00 по московскому времени. Примечательно, что Джокович и Медведев в нынешнем сезоне уже встречались в финале турнира «Большого шлема», это произошло в феврале на Australian Open. Тогда победу одержал сербский теннисист.