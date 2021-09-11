Нападающий «Баварии» Лерой Сане может продолжить карьеру в «Челси».

Как сообщает Todo Fichajes, лондонский клуб хочет приобрести 25-летнего немца и включить в следку Тимо Вернера, если мюнхенская команда будет заинтересована в его переходе.

Напомним, в прошлом сезоне Сане отыграл 44 матча в составе «Баварии», в которых забил десять мячей и отдал 12 результативных передач.

Сане присоединился к «Баварии» в 2020 году, до этого он выступал в АПЛ за «Манчестер Сити» в период с 2016 по 2020 год. Также игрок провел два года в «Шальке 04».

Тимо Верненр перешел в «Челси» из «РБ Лейпциг» в 2020 году.