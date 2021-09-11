Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват прокомментировал тренировки с российским новичком команды Василием Подколзиным. 20-летний хоккеист присоединился к клубу НХЛ в мае текущего года.

«Он смотрится отлично. Конечно, ещё очень рано, но уже сейчас видно, что это мастеровитый игрок, у него прекрасное катание, он умело читает игровые ситуации. Подколзин сильный и зрелый. Он выглядит как мужик, а не как юниор», — приводит слова Хорвата официальный русскоязычный сайт НХЛ.

Напомним, 30 мая Подколзин заключил трехлетний контракт новичка на максимальную сумму.

В прошлом сезоне КХЛ форвард отыграл 35 матчей за СКА в регулярном чемпионате. Он забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач, заработав показатель полезности «+6». В плей-офф Подколзин провел 16 встреч, в которых тоже заработал 11 (6+5) очков при показателе полезности «+2».