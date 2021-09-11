Российские фигуристки провели заключительную тренировку перед стартом контрольных прокатов в Челябинске.

Как сообщает телеграм-канал «Лапидарность», чемпионка мира Анна Щербакова чисто исполнила двойной аксель, а также тройной флип, и каскад из тройных лутца и риттбергера в прогоне короткой программы.

Александра Трусова справилась с тройными акселем и флипом, а также прыгнула каскад из тройных лутца и тулупа.

Чемпионка Европы Алёна Косторная допустила степ-аут на тройном акселе, но устояла. Также она исполнила тройные лутц и флип-тулуп. Елизавета Туктамышева прыгнула тройной аксель, каскад лутц-тулуп и сольный флип. Также исполнением тройного акселя отметилась Камила Валиева.

Напомним, контрольные прокаты сборной России стартуют сегодня, 11 сентября.