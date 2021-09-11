«Пари Сен-Жермен» огласил заявку на матч с «Клермоном» в пятом туре чемпионата Франции. В список не вошли нападающие Лионель Месси и Неймар, а также полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

По информации СМИ, тренерский штаб принял такое решение в связи с тем, что два дня назад сборные Аргентины и Бразилии проводили матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«ПСЖ» примет «Клермон» сегодня, 11 сентября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Микаэлем Лесажем. В роли его ассистентов выступят Хюсейин Оджак и Стивен Торрегросса. Резервным рефери Реми Ландри.

После четырех туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея 12 очков. «Клермон» (8) идет третьим.