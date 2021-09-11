Портал стопкоронавирус.рф обновил статистику по количеству заболевших коронавирусом в России. На субботу, 11 сентября, в стране выявлен 18 891 новый случай заражения. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 7 121 516.

На сегодняшний день сделано уже более 183,2 млн тестов. С начала пандемии от коронавируса скончался 191 961 человек, еще 6 375 160 жителей успешно преодолели болезнь.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 796 россиян. По выздоровлению выписаны 17 888 человек.

Наибольший прирост заболеваемости вновь выявлен в Москве: за последние 24 часа там зафиксированы 1940 новых случаев. В Санкт-Петербурге добавилось 1629 пациентов, в Московской области — 645.