Петербургский «Зенит» определился с цветом формы на матч с «Ахматом» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги. Игроки выйдут на поле в традиционной домашней экипировке лазурного цвета.

Матч состоится сегодня, 11 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Обслуживать встречу будет главный арбитр Евгений Кукуляк, он даст стартовый свисток в 16:30 по московскому времени.

Сегодня стало известно, что помочь «Зениту» смогут бразильские полузащитники Малком и Клаудиньо. ФИФА уведомила клуб, что сняла с них пятидневное отстранение от футбола. Таким образом, с «Ахматом» не сыграют только травмированный Магомед Оздоев и Вильмар Барриос, еще не вернувшийся из расположения сборной Колумбии.

После шести туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. «Ахмат» (9) — восьмой.