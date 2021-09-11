Бывший российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящей встречи Даниила Медведева с Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.

«В финале Медведеву нужно попытаться вывести Джоковича из зоны комфорта его игры. Трудно сказать, как именно это сделать: надо смотреть по ходу матча. У серба в арсенале есть всё: он сам может расшатать игру соперника до неузнаваемости. Но самое главное, Дане нужно держать концентрацию внимания от первого до последнего розыгрыша», — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

По мнению эксперта, Джокович с небольшим перевесом может считаться фаворитом встречи, потому что у него на кону стоит календарный «Большой шлем». Кафельников предположил, что повторить это достижение не сможет никто в ближайшие сто лет.

Однако и Медведев не столкнется с нехваткой мотивации, поскольку рискует проиграть третий финал «Большого шлема». Кафельников уверен, что для каждого из игроков поражение в завтрашнем матче станет катастрофой.

Финальный матч состоится в воскресенье, 12 сентября, и начнется в 23:00 по московскому времени. Примечательно, что Джокович и Медведев в нынешнем сезоне уже встречались в финале турнира «Большого шлема», это произошло в феврале на Australian Open. Тогда победу одержал сербский теннисист.