Тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил уверенность в том, что судейство олимпийского турнира по художественной гимнастике было справедливым.

Жулин напомнил, что сразу после выступления журналист спросил у сестер Авериных, почему Линой Ашрам, уронившая ленту, оказалась впереди. Спортсменки ответили, что не могли усложнить свои комбинации из-за проблем со здоровьем.

«И наши девочки отвечают, что не могли сделать свои комбинации сложнее, потому что у Дины болит спина, а у Арины ещё что-то. Понятно, что я не дословно цитирую их слова, но смысл был именно таким. И сразу начинаешь задумываться: а может быть, никакого антироссийского заговора и не было?» — цитирует Жулина RT.

Специалист добавил, что простой обыватель не может понять, из чего складывается оценка. Аналогичную ситуацию можно увидеть и в фигурном катании, где необходимо досконально знать правила, чтобы понимать, как выставляются уровни сложности и т.д.

Напомним, на Олимпиаде в Токио россиянки остались без золотых медалей в художественной гимнастике. Золото взяла израильтянка Линой Ашрам, Дина Аверина стала второй, Арина — четвертой.