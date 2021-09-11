Фредерик Массара, спортивный директор «Милана», отреагировал на слухи о том, что клуб хочет приобрести нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Ранее Todofichajes сообщал, что итальянский клуб готов предложить Азмуну контракт до 2026 года с зарплатой в 3,2 миллиона евро. Также СМИ писали, что иранец перейдет в «Милан» следующим летом на правах свободного агента.

«Азмун — качественный футболист. Но это не более, чем слухи. Трансферное окно уже закрылось, а забегать вперед бессмысленно», — приводит слова функционера Sport24.

Напомним, трансферное окно в России уже закрылось, Азмун остался в «Зените». Им также интересовались «Рома» и «Лион», но петербургский клуб отклонил их предложения.