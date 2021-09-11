Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США, в котором встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Медведев уже играл в финале US Open два года назад, однако нынешние соревнования, по словам спортсмена, нельзя сравнить с теми. Он напомнил, что в 2019 году с трудом выступал на турнире, потому что у него были судороги и разрыв квадрицепса.

«В этот раз у меня за плечами опыт двух финалов. Надеюсь, что он мне поможет. Скажу одно: все силы, что у меня остались, я отдам в воскресенье», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

Финальный матч состоится в воскресенье, 12 сентября, и начнется в 23:00 по московскому времени. Примечательно, что Джокович и Медведев в нынешнем сезоне уже встречались в финале турнира «Большого шлема», это произошло в феврале на Australian Open. Тогда победу одержал сербский теннисист.