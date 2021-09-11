Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала поражение Дины и Арины Авериных на Олимпийских играх в Токио.

«Девчонки – молодцы, они выстояли и оказались даже сильнее, чем мы предполагали. Когда тебя судят справедливо, это дело. Тут было всё по-другому. Они после вида уже были сильно расстроены. А на втором виде это сказалось, я видела их слёзы, которые никому и никогда не прощу», — заявила Винер-Усманова на встрече олимпийцев с Владимиром Путиным.

Напомним, золотую медаль в личном многоборье на Олимпиаде завоевала израильская гимнастка Линой Ашрам. Её победа вызвала общественный резонанс, поскольку спортсмена уронила предмет в упражнении с лентой. Дина Аверина заняла второе место, Арина — четвертое.