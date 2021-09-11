Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин отреагировали на обвинения в том, что они якобы незаслуженно получили этап Гран-при в олимпийском сезоне.

«Очень надеялись, что у нас будет хотя бы один этап Гран-при. Будем стараться оправдать ожидания. Но мы знали, что Канада может нас пригласить. Рады, что их федерация использовала эту возможность», — сказал Смолкин после ритм-танца на контрольных прокатах.

Ранее Софья Шевченко и Игорь Еременко открыто выразили недовольство распределением этапов Гран-при.

«Реакция Игоря? Мы не отвлекаемся на это, наше дело — выступать. Так что не вызвала никаких эмоций», — добавил Смолкин.

Напомним, сегодня, 11 сентября, стартовали контрольные прокаты в Челябинске. Произвольный танец состоится завтра.