На автодроме «Монца» в Италии стартовала вторая свободная практика в рамках этапа Гран-при Формулы-1. Посмотреть бесплатную прямую трансляцию можно здесь.

Напомним, что гоночный уик-энд в Монце проходит по новым правилам. Второй раз в нынешнем сезоне будет проведена спринтерская гонка.

Формат этапа Гран-при выглядит следующим образом: в пятницу состоялись первая тренировка и квалификация на спринт, на субботу запланированы вторая тренировка и спринт, на воскресенье — гонка, стартовая решетка которой формируется по итогам спринта.

Лучший результат в квалификации, состоявшейся накануне, показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Он первым стартует в спринте.