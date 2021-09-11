Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с «Ахматом» в седьмом туре РПЛ.

Эксперт отметил, что в шести турах петербуржцы не потерпели еще ни одного поражения, а предыдущем матче одолели своего принципиального соперника — московский ЦСКА.

«Очень мощно смотрится линия атаки чемпиона, которая забивала больше двух голов в среднем. В этом сезоне «Ахмат» пока ни разу не играл вничью. Команда из Грозного три раза потерпела фиаско и три раза выиграла, что и привело их на девятую позицию», — приводит слова Мостового «Всё про спорт».

По мнению эксперта, «Зенит» попытается добыть важные три очка в преддверии старта Лиги чемпионов. Однако перерыв, который был сделан на матчи сборных, может повлиять на концентрацию игроков.

«Я считаю, что действующий чемпион сумеет настроиться на эту дуэль и нанесёт поражение «Ахмату». Ожидаю минимальный успех фаворита. Моя ставка – победа «Зенита» + тотал больше 2.5 голов», — сказал Мостовой.

Матч состоится сегодня, 11 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Обслуживать встречу будет главный арбитр Евгений Кукуляк, он даст стартовый свисток в 16:30 по московскому времени.