В Челябинске на ледовой арене «Трактор» продолжаются контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Сегодня, 11 сентября, в 13:25 по московскому времени начнется короткая программа у мужчин.

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Первым на льду появится петербургский фигурист Петр Гуменник. Также в первой разминке выступят Андрей Мозалев, Артур Даниелян и Александр Самарин. Во вторую группу участников попали Михаил Коляда, Евгений Семененко, Макар Игнатов и Марк Кондратюк. Закрывать короткую программу будет Дмитрий Алиев.

Напомним, ранее в Челябинске состоялся ритмический танец. Произвольные программы во всех четырех дисциплинах пройдут в воскресенье, 12 сентября.