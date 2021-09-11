В Челябинске на ледовой арене «Трактор» проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В 13:25 по московскому времени началась короткая программа у мужчин.

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Открывать первую разминку будет петербургский фигурист Петр Гуменник. Сразу после него на льду появится Андрей Мозалев, затем выступят Артур Даниелян и Александр Самарин.

Во второй разминке первым свою программу покажет Михаил Коляда, затем выступит его партнер по команде Евгений Семененко. После него на льду появятся Макар Игнатов и Марк Кондратюк, а закрывать разминку будет Дмитрий Алиев.

В Челябинске должен был выступить ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов, но он снялся по медицинским показаниям.