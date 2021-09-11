13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Спортсменка от лица всей олимпийской команды поблагодарила президента за приглашение в Кремль на встречу.

«И спасибо вам большое за вашу неоценимую поддержку нашей команды на Олимпийских играх. Спасибо большое всему тренерскому коллективу, врачам, специалистам федераций, олимпийскому комитету за помощь и поддержку. Ведь пока мы вместе и едины, мы непобедимы», — сказала Аверина.

Напомним, на Олимпиаде в Токио сборная России по художественной гимнастике сенсационно осталась без золотых медалей. В личном многоборье победу одержала израильтянка Линой Ашрам, Дина Аверина стала второй, ее сестра Арина — четвертой. В командном первенстве золото досталось сборной Болгарии, Россия взяла серебро.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Токио-2020, завоевав 71 награду: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Первое место заняли спортсмены из США.