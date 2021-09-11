Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро не покажут произвольный танец на контрольных прокатах в Челябинске. В воскресенье они еще раз исполнят ритм-танец, с которым выступили сегодня, 11 сентября.

«Мы с уважением относимся к зрителям, не хотели бы показывать половину произвольного танца, он пока не готов полностью. Поэтому завтра снова будем катать ритм-танец», — приводит слова Гурейро «Матч ТВ».

Напомним, контрольные прокаты сборной России стартовали сегодня. Произвольные программы во всех четырех дисциплинах будут показаны завтра, 12 сентября.

На прошедшем весной чемпионате мира в Стокгольме пара Загорски и Гурейро заняли десятое место. Спортсмены вошли в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.