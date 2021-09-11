Хореограф Даниил Глейхенгауз поделился мнением о характере чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной.

«Алёна – очень талантливая. Возможно, одна из самых талантливых фигуристок, но ее характер очень сильно мешает достичь того, чего она могла бы. Здесь нет того, что она не могла бы прыгать четверные. По телу – могла бы. По голове – нет», — приводит слова Глейхенгауза Первый канал.

Хореограф отметил, что то же самое касается и тройного акселя: спортсменка «отпустила его не по телу, а по голове». По словам Глейхенгауза, Косторная восстановила прыжок, но он по-прежнему не настолько стабилен, как должно быть.

Напомним, на данный момент в Челябинске проходят контрольные прокаты сборной России, на которых выступит Косторная. Короткая программа у девушек начнется в 15:50 по московскому времени.