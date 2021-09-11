На автодроме «Монца» в Италии завершилась вторая свободная практика в рамках этапа Гран-при Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Со вторым результатом финишировал его партнер по команде Валттери Боттас, третье время у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», показал 16-й результат.

Напомним, что гоночный уик-энд в Монце проходит в новом формате. Второй раз в сезоне воскресной гонке будет предшествовать спринт, он стоится сегодня. Стартовать первым будет Боттас, накануне выигравший квалификацию.

Стартовая решетка в завтрашней гонке будет сформирована по итогам спринта.