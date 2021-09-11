Тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление своих подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на контрольных прокатах в Челябинске.

По мнению специалиста, фигуристы выступили хорошо, но могли бы и лучше, однако ошибки на старте сезона у них бывают почти всегда.

«Доволен, что мы угадали с музыкой и, наверное, с постановкой. И Никита хорош, и Вика откуда-то достала такую суперсексуальность – пара в этом танце выглядит очень достойно. Я уже вижу, что надо переделать заход на серию блюза – надо сделать более катючим», — сказал Жулин в эфире Первого канала.

Напомним, контрольные прокаты в Челябинске стартовали сегодня, 11 сентября. Произвольные программы во всех четырех дисциплинах состоятся завтра.

Синицина и Кацалапов — действующие чемпионы Европы и мира.