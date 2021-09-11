На автодроме «Монца» в Италии продолжается 14-й этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 11 сентября, в 17:30 по московскому времени начнется спринтерская гонка.

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Напомним, что уик-энд в Монце — второй в текущем сезоне, который проводится в новом формате. Вместо третьей тренировки спортсмены выступают в короткой гонке.

Формат этапа Гран-при выглядит следующим образом: в пятницу проходят первая свободная практика и квалификация, в субботу — вторая тренировка и спринтерская гонка, в которой стартуют по итогам квалификации. Главная гонка состоится, как и ранее, в воскресенье, стартовая решетка будет сформирована по результатам спринта.

Первое место во вчерашней квалификации занял пилот «Мерседес» Валттери Боттас.