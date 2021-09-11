Российский фигурист Артур Даниелян объяснил, почему заплакал после короткой программы на контрольных прокатах в Челябинске.

«Я очень волновался. Со вчерашнего дня испытал весь спектр эмоций. Сегодня вышел не столько с волнением, сколько с большим желанием. Пытался вспомнить, как это – кататься перед зрителями и судьями. Сейчас я снова это почувствовал. Катался на мурашках. Мне всё понравилось, кроме самого проката», — приводит слова Даниеляна «Чемпионат».

Фигурист полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы ноги и операции. По его словам, иногда травма еще беспокоит, но в целом это уже пройденный этап. Даниелян подчеркнул, что игнорирует все неудобства, потому что уже привык к боли.

Напомним, контрольные прокаты в Челябинске стартовали сегодня, 11 сентября. Произвольные программы во всех четырех дисциплинах состоятся в воскресенье.