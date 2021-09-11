На ледовой арене «Трактор» в Челябинске продолжаются контрольные прокаты сборной России. В 14:45 по московскому времени начнется короткая программа у спортивных пар.

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Открывать первую разминку будут Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. После них на лед выйдут Карина Акопова и Никита Рахманин, затем выступят Ясмина Кадырова и Иван Бальченко.

Во вторую группу участников попали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин пропускают контрольные прокаты по медицинским показаниям.