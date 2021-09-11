В Челябинске продолжаются контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В 14:45 по московскому времени началась короткая программа у спортивных пар.

Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

В первой разминке выступят три пары. Открывать короткую программу будут Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, затем на льду появятся Карина Акопова и Никита Рахманин, Ясмина Кадырова и Иван Бальченко.

Лидеры российского парного катания выступят во второй разминке. Её откроют чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, после них свою программу исполнят чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Последними на льду появятся чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В мероприятии должны были принять участие Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, но они снялись по медицинским показаниям.