Российский фигурист Михаил Коляда объяснил, почему поменял короткую программу незадолго до контрольных прокатов в Челябинске.

Изначально фигурист планировал выступать под музыку из балета «Щелкунчик», но в последний момент ему поставили программу под композицию «Памяти Карузо».

«Алексею Николаевичу что-то не понравилось. Он сказал: будем менять. Я основываюсь на своём мнении и на мнении тренера. Это программа – рассказ о том, о чём поёт Паваротти», — приводит слова Коляды «Чемпионат».

Фигурист допустил падение в короткой программе. Он объяснил, что после контрольных прокатов проанализирует свое выступление и поймет, с чем были связаны ошибки. В целом Коляда оценил свой прокат как неплохой с учетом того, что сезон только начинается.