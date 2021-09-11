В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» начался матч седьмого тура РПЛ между «Зенитом» и грозненским «Ахматом». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени.

В воротах сине-бело-голубых дебютирует голкипер Станислав Крицюк, присоединившийся к команде в летнее трансферное окно.

Состав «Зенита»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Азмун.

Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Азмун. Состав «Ахмата»: Гудиев, Уциев, Семёнов, Лысцов, Нижич, Тодорович, Тимофеев, Уткин, Харин, Полярус, Конате.

Напомним, что сегодня ФИФА разрешила бразильским полузащитникам «Зенита» Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси». Футболисты, вернувшиеся из национальной команды, начнут сегодняшнюю встречу на скамейке запасных.

После шести туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 14 очками, «Ахмат» (9) — восьмой.