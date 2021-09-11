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  • 19:45,  11 сентября 2021
Волейбол
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Россия начала встречу с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу

Россия начала встречу с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт чемпионата Европы

Мужская сборная России по волейболу начала встречу против команды Украины в рамках 1/8 финала чемпионата Европы 2021 года.

Игра проходит на стадионе «Эрго Арена» в Гданьске. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Подопечные Туомаса Саммельвуо заняли второе место в турнирной таблице группы С на этом турнире, выиграв четыре матча из пяти.

Украинские волейболисты стали третьими в своей группе А. В активе команды победы над Грецией, Португалией (обе — на тай-брейке) и Бельгией, в пассиве — поражения от Сербии и Польши.

Соперником победителя этой пары по 1/4 финала станет лучшая сборная из пары Польша — Финляндия. Этот матч состоится сегодня, 11 сентября, но позднее — начало назначено на 21:30 по московскому времени.

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