Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как проходит его восстановление после травмы стопы.

На своей странице в «Инстаграме» 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» опубликовал фотографию с костылями.

«Ездил в Барселону вместе с командой и медиками, чтобы пройти курс лечения стопы. Теперь меня ждёт несколько дней отдыха и ещё несколько недель вне корта. Я уже вернулся домой и начал процесс реабилитации», — написал Надаль.

Напомним, 20 августа стало известно, что Надаль пропустит Открытый чемпионат США и досрочно завершит сезон по состоянию здоровья. В начале августа испанец впервые после «Ролан Гаррос» выступил на турнире АТР в Вашингтоне, где проиграл Ллойду Харрису в третьем круге.