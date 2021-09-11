На ледовой арене «Трактор» в Челябинске продолжаются контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В 15:50 по московскому времени стартовала короткая программа у женщин.

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Открывать первую разминку будет Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе. Сразу после нее на льду появится Елизавета Нугуманова, затем выступят Дарья Усачева, Софья Самодурова и Ксения Синицына.

Сильнейшие спортсменки попали во вторую группу участниц. Сначала на лед выйдет чемпионка мира Анна Щербакова, затем — чемпионка Европы Алена Косторная. После них выступят Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.

На утренней тренировке перед короткой программой Трусова, Туктамышева и Валиева успешно исполнили тройные аксели, Косторная сделала степ-аут.