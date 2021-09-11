На автодроме в Монце стартовала спринтерская квалификация, новый вид соревнований в рамках этапа Гран-при Формулы-1 в Италии.

Прямую трансляцию соревнований можно увидеть здесь.

Напомним, что уик-энд в Монце — второй в текущем сезоне, который проводится в новом формате. Вместо третьей сессии тренировочных заездов спортсмены выступают в короткой гонке.

Формат этапа Гран-при выглядит следующим образом: в пятницу проходят первая свободная практика и квалификация, в субботу — вторая тренировка и спринтерская гонка, в которой стартуют по итогам квалификации. Главная гонка состоится, как и ранее, в воскресенье, стартовая решетка будет сформирована по результатам спринта.

В стандартной квалификации первое место занял Валттери Боттас из «Мерседеса».