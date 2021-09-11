Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о тренировках под руководством Этери Тутберидзе.

«Тутберидзе – глава всей нашей команды, она составляет все планы, курирует весь тренировочный процесс, то есть все начинается с нее. Это касается и тренировок, и того, что мы тренируем непосредственно на льду. Дальше у нас идут Максим Траньков, Алексей Тихонов и Паша Слюсаренко – это наши специалисты по парным элементам», — сказал Морозов в эфире Первого канала.

Фигурист объяснил, что тренерам из одиночного катания тяжело сразу переключиться на новую дисциплину. Что касается Сергея Дудакова, он отвечает за прыжковую часть, а Даниил Глейхенгауз — за хореографию.

«Есть моменты, когда Тутберидзе может отвести меня в сторону и сказать какие-то слова, которые мне действительно помогают», – добавила Тарасова.

Напомним, Тарасова и Морозов готовятся к олимпийскому сезону под руководством Этери Тутберидзе в «Хрустальном», но Траньков также остается их тренером. В прошлом сезоне фигуристы победили на чемпионате России, однако на чемпионате мира остались без медалей, заняв четвертое место.

На данный момент спортсмены находятся на контрольных прокатах в Челябинске. Сегодня они безошибочно исполнили короткую программу, а завтра выступят с произвольной.