Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых безошибочно исполнила короткую программу для олимпийского сезона на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Фигуристы выступают 11-12 сентября на льду арены «Трактор».

Хромых решила оставить короткую программу с прошлого сезона — фигуристка показала постановку под блюзовую композицию певицы Бет Харт.

В своей программе фигуристка исполнила двойной аксель, сольный тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. Также спортсменка не допускала ошибок на дорожке шагов и вращениях.

На контрольных прокатах выступления фигуристов проходят без оценивания.

Произвольную программу Майя Хромых продемонстрирует завтра, 12 сентября. К олимпийскому сезону ей сделали новую постановку.