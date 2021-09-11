Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева презентовала новую короткую программу для олимпийского сезона на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Спортсмены выступают с новыми постановками 11-12 сентября на арене «Трактор».

Новая постановка Усачевой сделана под трек Never Enough из саундтрека к фильму-мюзиклу «Величайший шоумен».

По ходу проката фигуристка прыгнула двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Все элементы были выполнены без особых помарок или ошибок.

На контрольных прокатах выступления фигуристов проходят без оценивания судьями.

Произвольная программа Дарьи Усачевой сделана под музыку из оперы «Турандот» — Nessun Dorma. Её фигуристка покажет уже завтра, 12 сентября.