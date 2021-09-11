Федеральная налоговая служба России подала заявление о банкротстве старейшего в России спортивного издания «Советский спорт», входящего в холдинг 1st Media Invest.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». Заявление о признании банкротом ООО «Редакция газеты «Советский спорт» было найдено в картотеке арбитражного суда, оно было подано ИФНС №9 по городу Москве 6 сентября. Дата рассмотрения на данный момент еще не назначена.

По данным СМИ, есть претензии к газете и у сотрудников, которым задерживают зарплаты еще с апреля. В руководстве «Советского спорта» утверждают, что серьезных долгов по зарплатам перед сотрудниками нет, а также говорят о том, что обязательства перед ФНС были уже частично закрыты.