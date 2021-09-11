Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, рассказал о новой короткой программе, которую пара будет катать в олимпийском сезоне.

Слова Козловского цитирует портал «Матч ТВ».

По словам Козловского, они с Бойковой рады, что входят в него в дуэте с такой фантастической публикой в Челябинске. «В программе я — отец Саши, тёмный волшебник, который приводит дочь на бал. Зрители становятся частью нашей программы, потому что они тоже присутствуют на балу», — отметил фигурист.

Также по словам спортсмена, нынешние костюмы — это еще не окончательный вариант. «Будет ли пачка к «Лебединому озеру»? Все увидите», — отметил Козловский.

Презентация программы прошла на контрольных прокатах в Челябинске.