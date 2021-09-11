Российская фигуристка, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова с ошибкой представила новую короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске.

Выступления спортсменов проходят 11-12 сентября на арене «Трактор» в Челябинске.

Новая короткая программа Самодуровой сделана под песню Dua Lipa — New Rules. Её поставил фигурист Флоран Амодио на сборах команды Алексея Мишина в Эстонии.

Фигуристка прыгнула каскад из тройных флипа и тулупа, затем исполнила двойной аксель и завершила программу тройным лутцем, но допустила ошибку на приземлении прыжка, встав на две ноги.

Произвольную программу фигуристка представит уже завтра, 12 сентября. Самодурова не стала оставлять программу с прошлого сезона и выбрала саундтрек к фильму «Мулан».