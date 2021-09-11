Российская фигуристка, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова исполнила новую короткую программу для олимпийского сезона на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Выступления проходят на арене «Трактор» в Челябинске.

Спортсменка представила постановку под музыку композитора Кирилла Рихтера — The song of a distant Earth. По ходу проката фигуристка прыгнула двойной аксель, тройной флип. Во второй половине программы Щербакова планировала каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, но прыгнула лишь лутц, не прицепив после выезда риттбергер.

На контрольных прокатах выступления фигуристов проходят без оценивания, поскольку это только показы новых программ перед дальнейшими соревнованиями.

Произвольную программу для олимпийского сезона Щербакова покажет завтра, 12 сентября.