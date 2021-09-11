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  • 18:14,  11 сентября 2021
ФК "Зенит"
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Вендел открыл счет в матче «Зенита» и «Ахмата»

Вендел открыл счет в матче &#171;Зенита&#187; и &#171;Ахмата&#187;
Вендел. Фото: Nevasport

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел открыл счёт в матче против грозненского «Ахмата» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходит в Петербурге на стадионе «Зенит-Арены». На данный момент счет в матче 1:0 в пользу «Зенита».

Мяч был забит на 10-й минуте встречи, автором результативной передачи стал нападающий Артем Дзюба.

Отметим, в воротах сине-бело-голубых дебютирует в этом матче голкипер Станислав Крицюк, присоединившийся к команде в летнее трансферное окно. Также ФИФА разрешила бразильским полузащитникам «Зенита» Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси».

После шести туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 14 очками, «Ахмат» — восьмой с девятью очками.

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