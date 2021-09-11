Вендел открыл счет в матче «Зенита» и «Ахмата»

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел открыл счёт в матче против грозненского «Ахмата» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходит в Петербурге на стадионе «Зенит-Арены». На данный момент счет в матче 1:0 в пользу «Зенита».

Мяч был забит на 10-й минуте встречи, автором результативной передачи стал нападающий Артем Дзюба.

Отметим, в воротах сине-бело-голубых дебютирует в этом матче голкипер Станислав Крицюк, присоединившийся к команде в летнее трансферное окно. Также ФИФА разрешила бразильским полузащитникам «Зенита» Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси».