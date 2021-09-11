Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева исполнила новую короткую программу для олимпийского сезона на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Выступления проходят в Челябинске на льду арены «Трактор».

Спортсменка откатала постановку под «Танго Обливион» в исполнении японской певицы Мисии.

В программе фигуристка чисто прыгнула тройной аксель (первая из девушек на сегодняшних прокатах), затем каскад из тройных лутца и двойного тулупа и тройной флип в концовке программы. Постановщиком программы выступил Илья Авербух.

На контрольных прокатах выступления фигуристов проходят без оценивания.

Новую произвольную программу в восточном стиле Туктамышева представит завтра, 12 сентября. Спортсменка не стала оставлять программу «Хроники заводной птицы» на олимпийский сезон.